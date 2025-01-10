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Анкара готова дать время Дамаску на разоружение курдских отрядов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Руководство Турции готово дать новым властям Сирии время на то, чтобы путем переговоров согласовать разоружение курдских военизированных формирований, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. Об этом сообщает EFE.

"Мы видим, что правительство Сирии выражает готовность договориться о завершении террора со стороны Сил самообороны сирийских курдов (...), и мы готовы дать возможность воплотить этот замысел в жизнь. Мы будем ждать этого", - сказал министр.

Таким образом в Анкаре дали понять, что пока отказываются от идеи военной операции против курдов в Сирии, считает EFE.

Ранее на этой неделе Фидан заявлял, что если курдские ополченцы, контролирующие достаточно большую территорию на северо-востоке Сирии, не сложат оружие, то Турция может начать против них военную операцию.

Хроника 08 декабря 2024 года – 10 января 2025 годаСмена власти в Сирии
МИД Турция Сирия Хакан Фидан
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