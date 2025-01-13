В Сеуле считают, что Ким Чен Ын может посетить РФ в первой половине 2025 года

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын, согласно предположениям Национальной разведывательной службы Южной Кореи, может отправиться с визитом в Россию в первом полугодии 2025 года, сообщает в понедельник The Korea Times.

"Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине этого года", - приводит издание выдержки из заявления представителя службы, которая ранее провела встречу за закрытыми дверями с южнокорейскими депутатами.

The Korea Times отмечает, что, по мнению некоторых аналитиков, визит может совпасть с празднованием в России Дня защитника Отечества 23 февраля.