Поиск

В Сеуле считают, что Ким Чен Ын может посетить РФ в первой половине 2025 года

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын, согласно предположениям Национальной разведывательной службы Южной Кореи, может отправиться с визитом в Россию в первом полугодии 2025 года, сообщает в понедельник The Korea Times.

"Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине этого года", - приводит издание выдержки из заявления представителя службы, которая ранее провела встречу за закрытыми дверями с южнокорейскими депутатами.

The Korea Times отмечает, что, по мнению некоторых аналитиков, визит может совпасть с празднованием в России Дня защитника Отечества 23 февраля.

Ким Чен Ын КНДР Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прогноз на 2025 год: напряженное ожидание негативного развития событий

Оттава не исключает любого ответа Вашингтону на введение пошлин на канадские товары

Глава израильского Минфина призвал отказаться от соглашения с ХАМАС и продолжить борьбу

Глава израильского Минфина призвал отказаться от соглашения с ХАМАС и продолжить борьбу

Пассажиропоток Хитроу в 2024 году вырос до рекордных 83,86 млн человек

Пассажиропоток Хитроу в 2024 году вырос до рекордных 83,86 млн человек

В Ереване заявили, что Армения не планирует выход из ЕАЭС

В Ереване заявили, что Армения не планирует выход из ЕАЭС

Губернатор Калифорнии не исключил рекордного ущерба от нынешних лесных пожаров

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 20 человек

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 20 человек

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 января

Президент Хорватии Миланович добился переизбрания

Рейтинг Макрона опустился до 21%

Рейтинг Макрона опустился до 21%
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе220 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5687 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2089 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });