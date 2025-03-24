Сроки визита Ким Чен Ына в РФ согласуют по дипломатическим каналам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Приглашение северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну посетить РФ остается в силе, точные сроки визита еще не определены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая в понедельник на вопрос журналистов, планируется ли посещение лидером КНДР Москвы в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, представитель Кремля сказал: "У Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию с визитом, и сроки будут согласованы по дипломатическим каналам".

"Пока никаких анонсирующих заявлений мы не готовы делать", - добавил Песков.