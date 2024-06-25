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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 21:40

Президент Южной Кореи назвал сотрудничество РФ и КНДР "анахроничными действиями"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией идет "вразрез с историческим прогрессом".

"На прошлой неделе она (Северная Корея - ИФ) подписала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией (...) и пообещала укрепить военное и экономическое сотрудничество, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - цитирует заявление Юн Сок Еля "Ренхап".

По его словам, это "анахроничные действия, идущие вразрез с историческим прогрессом".

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"Наши военные будут поддерживать постоянную готовность к тому, чтобы Северная Корея ни при каких обстоятельствах не осмелилась бросить вызов Южной Корее, и будут решительно реагировать на любые провокации Севера", - добавил президент Южной Кореи.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе находился с визитом в КНДР. В минувшую среду Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Российский лидер заявил, что Южной Корее не о чем беспокоиться, так как договор предусматривает военную помощь только в случае нападения на Москву и Пхеньян.

Южная Корея Юн Сок Ель Россия КНДР
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