Матвиенко отметила обеспокоенность РФ в связи с притязаниями США на Гренландию

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Россию беспокоят притязания новой администрации США на Гренландию, нельзя допустить нарушения международного права и ущемления интересов других государств в Арктике, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Для России Арктика имеет огромное стратегическое, геополитическое значение. Нас не могут не беспокоить такие пока непонятные заходы. Нельзя исключать возможность нарушения международного права продвижения на Арктику, мы уже имели такие примеры, когда США пытались расширить свой шлейф, этого нельзя допускать", - сказала Матвиенко журналистам в понедельник.

Она добавила, что Россия хочет сотрудничать по этому вопросу и "Арктика должна быть территорией мира, согласия".

"Нельзя допустить нарушения международного права в ущерб другим государствам", - подчеркнула Матвиенко.