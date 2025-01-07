Трамп вновь пригрозил Канаде и Мексике крупными пошлинам

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Избранный американский президент Дональд Трамп вновь заявил о намерении ввести серьезные пошлины против Канады и Мексики серьезными пошлинами за то, что через эти страны в США попадают нелегальные мигранты и наркотики.

"Мексика должна прекратить позволять миллионам людей приезжать в нашу страну. Мы введем очень серьезные пошлины против Мексики и Канады, потому что Канада тоже позволяет таким людям попадать к нам", - заявил он в ходе пресс-конференции во вторник.

Трамп также сообщил, что в ближайшее время планирует переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки".

Ранее он говорил, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. Трамп отмечал, что примет такие меры, если Канада и Мексика не остановят нелегальную миграцию и поставки фентанила в США.