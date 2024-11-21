Поиск
Важно
Путин заявил, что после ударов западными дальнобойными ракетами конфликт приобрел элементы глобального характера

Глава Минобороны ФРГ отказался бороться за пост канцлера, поддержал Шольца

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в четверг заявил, что он не намерен выставлять свою кандидатуру на пост канцлера во время запланированных на февраль 2025 года выборов в стране, передает телеканал ZDF.

"Это мое суверенное, абсолютно собственное решение", - заявил министр.

"Олаф Шольц - сильный канцлер, и он отличный кандидат для переизбрания на должность", - отметил Писториус.

Он добавил, что нужно положить конец дебатам в СДПГ, потому что "на карту поставлено многое".

Ранее опросы общественного мнения показывали, что Писториус пользуется более весомой популярностью, чем Шольц.

Ранее правящую коалицию, куда теперь входит СДПГ и "Союз 90/Зеленые", покинула Свободная демократическая партия Германии. В свою очередь Шольц заявил, что желает запросить в январе 2025 года у Бундестага вотум доверия его правительству на фоне проблем, которые в данный момент переживает Германия. Однако лидер ХДС Фридрих Мерц раскритиковал представленный Шольцем план с голосованием в январе 2025 года и потребовал от канцлера в сжатые сроки организовать его.

На этой неделе Шольц подтвердил, что 11 декабря подаст запрос на проведение 16 декабря голосования о доверии его правительству, а 23 февраля следующего года пройдут выборы в парламент страны.

Германия Олаф Шольц Борис Писториус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

США провели консультации с Украиной перед запуском РФ ракеты "Орешник"

Мэтт Гетц снял кандидатуру на посты генпрокурора и главы минюста США

Мэтт Гетц снял кандидатуру на посты генпрокурора и главы минюста США

Что произошло за день: четверг, 21 ноября

Золотые залежи более чем на $83 млрд обнаружили в Китае

OFAC предупредила о риске санкций за сотрудничество с российским аналогом SWIFT

OFAC предупредила о риске санкций за сотрудничество с российским аналогом SWIFT

США включили в санкционный список более 50 российских банков

Times of Israel сообщает о готовности ХАМАС к соглашению с Израилем по заложникам

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху

Высшая степень готовности сил ПВО Польши отменена

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });