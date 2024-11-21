Глава Минобороны ФРГ отказался бороться за пост канцлера, поддержал Шольца

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в четверг заявил, что он не намерен выставлять свою кандидатуру на пост канцлера во время запланированных на февраль 2025 года выборов в стране, передает телеканал ZDF.

"Это мое суверенное, абсолютно собственное решение", - заявил министр.

"Олаф Шольц - сильный канцлер, и он отличный кандидат для переизбрания на должность", - отметил Писториус.

Он добавил, что нужно положить конец дебатам в СДПГ, потому что "на карту поставлено многое".

Ранее опросы общественного мнения показывали, что Писториус пользуется более весомой популярностью, чем Шольц.

Ранее правящую коалицию, куда теперь входит СДПГ и "Союз 90/Зеленые", покинула Свободная демократическая партия Германии. В свою очередь Шольц заявил, что желает запросить в январе 2025 года у Бундестага вотум доверия его правительству на фоне проблем, которые в данный момент переживает Германия. Однако лидер ХДС Фридрих Мерц раскритиковал представленный Шольцем план с голосованием в январе 2025 года и потребовал от канцлера в сжатые сроки организовать его.

На этой неделе Шольц подтвердил, что 11 декабря подаст запрос на проведение 16 декабря голосования о доверии его правительству, а 23 февраля следующего года пройдут выборы в парламент страны.