Шольц затягивает решение вопроса о выделении Украине дополнительной военной помощи

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Канцелярия канцера ФРГ Олафа Шольца пытается затянуть решение вопроса о выделении Украине дополнительной помощи на сумму 3 млрд евро, пишет германский журнал Spiegel.

"Канцелярия не хочет ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом и в то же время не видит срочной необходимости в действиях", - говорится в публикации.

Как сообщалось, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.

Издание отмечает, что за выделение дополнительной помощи Киеву до федеральных выборов выступили министры иностранных дел Анналена Бербок и обороны Борис Писториус. Свое требование они объясняют российским наступлением и потерей Украиной важных позиций на поле боя.

По их мнению, помощь должна, в частности, включать три огневые установки IRIS-T SLM, ракеты Patriot, а также 10 самоходных гаубиц и 155-мм снаряды, сообщает журнал.