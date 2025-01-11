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Социал-демократы утвердили Шольца кандидатом на пост канцлера ФРГ

Социал-демократы утвердили Шольца кандидатом на пост канцлера ФРГ
Олаф Шольц
Фото: Daniel Pier/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на партийной конференции в субботу избрала члена партии и действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца кандидатом на эту должность на парламентских выборах 23 февраля 2025 года, передает издание Tagesschau.

За Шольца проголосовали почти все делегаты, против было подано лишь несколько голосов. Ранее немецкие СМИ отмечали, что данное голосование будет формальностью.

Как напоминает Tagesschau, в партии шли дебаты на тему того, не отдать ли предпочтение при выборе кандидатуры от СДПГ главе Минобороны ФРГ Борису Писториусу. Однако в итоге Писториус публично отказался от участия в борьбе.

Немецкие партии готовятся к досрочным выборам, намеченным на 23 февраля, на семь месяцев раньше срока.

К настоящему моменту кандидатами в канцлеры также являются лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц и вице-канцлер Роберт Хабек от партии "Союз 90/Зеленые".

По данным агентства Associated Press, опросы общественного мнения в преддверии выборов показывают, что электорат отдает предпочтение ХДС и Мерцу с 30% поддержки. Ультраправая "Альтернатива для Германии" - на втором месте по популярности с 20% рейтинга. Однако другие партии отказываются работать с АдГ. Отдать голос за СДПГ выражали готовность 14-17% опрошенных.

Германия СДПГ Олаф Шольц
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