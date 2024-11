Британский антимонопольный регулятор задумался о новом расследовании против Apple и Google

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) может начать новое расследование в отношении американских Apple Inc. и Google, входящей в Alphabet Inc., пишет Financial Times.

Регулятор предварительно установил, что политика Apple усложняет внедрение нового функционала в сторонние браузеры для iPhone, а скорость и возможности стандартного браузера не устраивают разработчиков приложений.

CMA также выяснило, что соглашение о разделе выручки между Google и Apple "значительно снижает их финансовые стимулы к конкуренции на рынке мобильных браузеров для iOS".

Управление собирает обратную связь и затем решит, проводить ли полноценное расследование.

Apple заявила о несогласии с результатами проверки CMA.

Акции Apple дорожают на 0,3% в ходе торгов в пятницу, Alphabet – дешевеют на 1,7%.