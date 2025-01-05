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Хуситы выпустили по Израилю сверхзвуковую баллистическую ракету

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы сообщили в воскресенье о пуске сверхзвуковой ракеты по электростанции, расположенной южнее израильского города Хайфы.

"Ракетные силы провели военную операцию против электростанции "Орот Рабин" южнее Хайфы. По объекту выпущена сверхзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2", - сообщил в воскресенье представитель хуситов Яхья Сари.

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По его словам, цель операции достигнута.

Сари отметил, что хуситы продолжат военные действия против Израиля, а также будут постоянно развивать военные возможности для того, чтобы заставить израильтян прекратить агрессию в секторе Газа.

В армии обороны Израиля в свою очередь сообщили, что ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена на подлете к Израилю. Об ущербе также не сообщалось.

Израиль Хайфа Йемен сектор Газа
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