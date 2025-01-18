Хуситы провели ракетные обстрелы Израиля

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы в субботу запустили две ракеты по Израилю, сообщает The Times of Israel.

Хуситы подтвердили, что утром запустили баллистическую ракету в сторону израильского министерства обороны в Тель-Авиве. По утверждению мятежников, израильская система ПРО не смогла сбить ракету. Однако Армия обороны Израиля, напротив, заверила, что ракету перехватили. Обломки ракеты нашли недалеко от Иерусалима.

Позже в субботу, согласно израильским данным, хуситы запустили ракету по Эйлату, и ее тоже удалось сбить.