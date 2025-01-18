Поиск

Хуситы провели ракетные обстрелы Израиля

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы в субботу запустили две ракеты по Израилю, сообщает The Times of Israel.

Хуситы подтвердили, что утром запустили баллистическую ракету в сторону израильского министерства обороны в Тель-Авиве. По утверждению мятежников, израильская система ПРО не смогла сбить ракету. Однако Армия обороны Израиля, напротив, заверила, что ракету перехватили. Обломки ракеты нашли недалеко от Иерусалима.

Позже в субботу, согласно израильским данным, хуситы запустили ракету по Эйлату, и ее тоже удалось сбить.

Израиль Йемен Эйлат Тель-Авив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Эрдоган призвал следить за соблюдением Израилем перемирия в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные заявили, что готовы к первой фазе перемирия с ХАМАС

Семь российских туристов остаются в больнице после ДТП на Шри-Ланке

Что случилось этой ночью: суббота, 18 января

Блинкен верит в возможность прекращения Трампом украинского конфликта

Блинкен верит в возможность прекращения Трампом украинского конфликта

Канцелярия Нетаньяху подтвердила начало реализации соглашения по Газе 19 января

Канцелярия Нетаньяху подтвердила начало реализации соглашения по Газе 19 января

Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram

Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram

Главы Пентагона и Госдепа попрощались с сотрудниками перед приходом новой администрации США

Трамп заявил, что скоро разберется в ситуации с TikTok

Трамп заявил, что скоро разберется в ситуации с TikTok

Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2120 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе260 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5715 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });