Хуситы заявили об успешном ударе по Минобороны Израиля в Тель-Авиве

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы во вторник заявили, что атаковали здание израильского министерства обороны, расположенное в Тель-Авиве.

"Ракетные войска йеменских ВС провели точечную военную операцию с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", целью операции стало так называемое министерство обороны израильского врага в оккупированной Яффе (так хуситы называют Тель-Авив - ИФ)", - говорится в заявлении представителя движения Яхьи Сари в соцсети X.

По словам Сари, "ракета достигла цели, системы ПРО не смогли ее перехватить".

В свою очередь издание The Times of Israel сообщило, что израильская полиция обнаружила обломки ракеты хуситов и ракет-перехватчиков, которые выпустила израильская ПВО, в районе Иерусалима. Полицейские предупредили жителей, чтобы они не касались этих осколков. Информации о пострадавших не поступало.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что йеменские хуситы активизировали атаки в регионе.