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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 21:57

Очередная акция протеста в Тбилиси завершилась без инцидентов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Акция протеста против приостановки евроинтеграции Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси прошла во вторник без инцидентов.

Один из лидеров оппозиции, бывший премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария, заявил в эфире телеканала "Пирвели", что длящиеся уже 13 дней акции протеста принесли результат.

"Сегодня действующие власти Грузии не признаны международным сообществом. Очень скоро за этим последует спад экономики, после чего власти обязательно сядут за стол переговоров по двум вопросам - освобождения всех задержанных участников акций и назначения новых парламентских выборов. Это обязательно произойдет", - сказал Гахария.

В свою очередь, действующий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что надеется не перезагрузку отношений с США и Евросоюзом после вступления в должность нового американского президента Дональда Трампа.

На будущей неделе на заседаниях министров иностранных дел и глав государств стран Евросоюза будет обсуждаться вопрос о ситуации в Грузии.

Акции протеста в Грузии начались в конце ноября после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

Евросоюз Ираклий Кобахидзе США Грузинская мечта Тбилиси
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