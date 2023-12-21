Партия "За Грузию" потребовала вернуть Саакашвили в тюрьму из больницы

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиционная партия "За Грузию", которую возглавляет бывший премьер-министр Георгий Гахария, требует вернуть экс-президента Михаила Саакашвили из частной клиники "Вивамед" в тюрьму.

Как заявил на брифинге один из лидеров партии, депутат парламента Михаил Даушвили, состояние здоровья Саакашвили вполне нормальное и он должен отбывать оставшийся по приговору срок в тюремном заведении, а не в комфортабельной клинике.

"Более того, власти нарушают Конституцию, когда позволяют негражданину Грузии Саакашвили вести политическую деятельность в стране с помощью прямых включений в судебные процессы. Из палаты клиники Саакашвили фактически ведет в прямом эфире партийное собрание, дает задания, делает заявления на украинском языке", - заявил депутат.

Другие представители грузинской оппозиции резко раскритиковали требование партии "За Грузию" о возвращении Саакашвили в тюрьму и не исключили в этом случае крайнего обострения политической ситуации в стране.

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе не раз публично заявлял, что Саакашвили вернется в тюремное заведение лишь после соответствующего заключения врачей.

Главврач клиники "Вивамед" заявил в четверг журналистам, что состояние здоровья Саакашвили "требует его дальнейшего стационарного лечения".

Саакашвили 21 декабря исполнилось 56 лет, и он написал в соцсетях, что "полон сил" и будет продолжать политическую борьбу. Как сообщают грузинские СМИ, с днем рождения его поздравил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам, которые сам он называет политически мотивированными.

Он тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года и через два дня был задержан и затем помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели в тюремную больницу в Тбилиси. 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая прошлого года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он остается до сих пор.