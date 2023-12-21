Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Партия "За Грузию" потребовала вернуть Саакашвили в тюрьму из больницы

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиционная партия "За Грузию", которую возглавляет бывший премьер-министр Георгий Гахария, требует вернуть экс-президента Михаила Саакашвили из частной клиники "Вивамед" в тюрьму.

Как заявил на брифинге один из лидеров партии, депутат парламента Михаил Даушвили, состояние здоровья Саакашвили вполне нормальное и он должен отбывать оставшийся по приговору срок в тюремном заведении, а не в комфортабельной клинике.

"Более того, власти нарушают Конституцию, когда позволяют негражданину Грузии Саакашвили вести политическую деятельность в стране с помощью прямых включений в судебные процессы. Из палаты клиники Саакашвили фактически ведет в прямом эфире партийное собрание, дает задания, делает заявления на украинском языке", - заявил депутат.

Другие представители грузинской оппозиции резко раскритиковали требование партии "За Грузию" о возвращении Саакашвили в тюрьму и не исключили в этом случае крайнего обострения политической ситуации в стране.

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе не раз публично заявлял, что Саакашвили вернется в тюремное заведение лишь после соответствующего заключения врачей.

Главврач клиники "Вивамед" заявил в четверг журналистам, что состояние здоровья Саакашвили "требует его дальнейшего стационарного лечения".

Саакашвили 21 декабря исполнилось 56 лет, и он написал в соцсетях, что "полон сил" и будет продолжать политическую борьбу. Как сообщают грузинские СМИ, с днем рождения его поздравил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам, которые сам он называет политически мотивированными.

Он тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года и через два дня был задержан и затем помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели в тюремную больницу в Тбилиси. 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая прошлого года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он остается до сих пор.

Георгий Гахария Борис Джонсон Рати Брегадзе Грузия Михаил Саакашвили Михаил Даушвили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Орбан допустил, что ЕС сможет обойти вето Венгрии на помощь Украине

Орбан допустил, что ЕС сможет обойти вето Венгрии на помощь Украине
Военная операция на Украине

Герасимов оценил в 160 тыс. человек потери ВСУ при проваленном контрнаступлении

Герасимов оценил в 160 тыс. человек потери ВСУ при проваленном контрнаступлении

Танкеры с российской нефтью застряли по пути в Индию

Танкеры с российской нефтью застряли по пути в Индию

Brent подешевела до $79,31 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 21 декабря

В ООН назвали соблюдение прав человека в Афганистане условием признания талибов

В ООН назвали соблюдение прав человека в Афганистане условием признания талибов

Ким Чен Ын заявил, что КНДР без колебаний нанесет ответный ядерный удар

Обострение палестино-израильского конфликта

Лидер ХАМАС отказался от нового перемирия с Израилем

Лидер ХАМАС отказался от нового перемирия с Израилем

Макрон пообещал продолжить помощь Украине

Макрон пообещал продолжить помощь Украине

Йеменские хуситы пригрозили атаками по кораблям ВМС США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });