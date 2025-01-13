Губернатор Калифорнии не исключил рекордного ущерба от нынешних лесных пожаров

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Лесные пожары, бушующие в округе Лос-Анджелес, могут оказаться самым масштабным и дорогостоящим стихийным бедствием в истории США, заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Об этом пишет Financial Times.

"Они могут быть наихудшими, что переживала страна, как с точки зрения связанного с ними ущерба, так и с точки зрения масштабов, зоны распространения", - сказал Ньюсом.

Он отметил, что число жертв, вероятно, может значительно вырасти. Ранее департамент судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес сообщал, что число погибших возросло до 24.

Губернатор также обвинил избранного президента США Дональда Трампа в распространении дезинформации о ситуации с пожарами. FT напоминает, что, по утверждениям Трампа, Ньюсом использовал водные резервы для защиты видов рыб, находящихся под угрозой исчезновения, отказывался отправлять воду в другие части штата. В ответ Ньюсом заявил, что государственные водные резервуары в южной Калифорнии полны. Он добавил, что пригласил Трампа посетить зону бедствия, но не получил ответа от его команды.

Трамп обвинял Ньюсома в "огромной некомпетентности" и призывал уйти в отставку.

Точных оценок ущерба, причиненного пожарами, от властей не поступало. По подсчетам компании по предоставлению метеорологических сводок AccuWeather, пожары привели к экономическим потерям на сумму $135 млрд - $150 млрд. Согласно подсчетам департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, в пожарах выгорело 16,1 тыс. гектаров территории, уничтожены не менее 12,3 тыс. построек.

Пожарные продолжают бороться с пожаром, который ранее начался в районе Санта-Моника, а затем опустошил престижный район Пасифик-Палисейдс и Малибу, а также с пожаром в Алтадине восточнее Лос-Анджелеса. Для тушения огня в Пасифик-Палисейдс задействовали тысячи пожарных, тяжелые грузовые автомобили, авиацию.

Накануне глава Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Динн Крисвелл допустила возможность отправки военных на борьбу с пожарами. Она предупредила, что, как ожидается, в предстоящие дни сильные ветра, способствующие распространению огня, сохранятся.