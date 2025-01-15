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Власти Франции готовят меры на 53 млрд евро по снижению расходов и повышению налогов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Правительство Франции готовит меры на 53 млрд евро по сокращению расходов и повышению налогов, которые должны помочь сократить дефицит бюджета, заявила телеканалу TF1 министр по вопросам бюджета Амели де Моншален.

По ее словам, обсуждаемый пакет включает шаги, позволяющие добиться бюджетной экономии в размере 32 млрд евро и привлечь дополнительно 21 млрд евро налоговых доходов.

Министр рассчитывает, что соглашение по бюджету на 2025 год будет достигнуто в январе.

"В этом бюджете мы собираемся предпринять историческую попытку сократить государственные расходы, - отметила де Моншален. - Мы не намерены поднимать налоги для среднего и рабочего класса".

Новый премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил в парламенте накануне, что правительство ставит целью сократить дефицит бюджета в этом году до 5,4% ВВП с 6,1% ВВП в 2024 году.

Предыдущее правительство, которому Национальная ассамблея вынесла вотум недоверия в декабре, планировало уменьшить дефицит бюджета до 5% ВВП за счет мер снижения расходов и повышения налогов.

По словам Моншален, нынешнее правительство ожидает, что инфляция во Франции в 2025 году составит 1,4%.

Франция Франсуа Байру Амели де Моншален
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