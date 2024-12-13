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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Премьер-министр Франции Байру предвидит сложности в работе над проектом бюджета

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что понимает, что его ждет сложная работа, в особенности - по вопросам, связанным с бюджетом, сообщают французские СМИ.

После встречи с предшественником на посту премьера Мишелем Барнье в Матиньонском дворце Байру отметил, что "осознает, что нас ждут огромные трудности".

"Первая из них - это вопрос, связанный с бюджетом, - сказал он. - Поэтому моя линия поведения будет заключаться в том, чтобы ничего не скрывать, ничем не пренебрегать, и ничего не оставлять в стороне".

Ранее 13 декабря центриста Байру назначил премьер-министром президент Эммануэль Макрон.

73-летний Байру - лидер либеральной партии "Демократическое движение" (MoDem), входящей в пропрезидентскую политическую коалицию "Вместе".

Барнье был отстранен от должности вотумом недоверия в Национальном собрании.

Эммануэль Макрон Национальное собрание Франция Франсуа Байру Матиньонский дворец Мишель Барнье
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