Премьер-министр Франции Байру предвидит сложности в работе над проектом бюджета

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что понимает, что его ждет сложная работа, в особенности - по вопросам, связанным с бюджетом, сообщают французские СМИ.

После встречи с предшественником на посту премьера Мишелем Барнье в Матиньонском дворце Байру отметил, что "осознает, что нас ждут огромные трудности".

"Первая из них - это вопрос, связанный с бюджетом, - сказал он. - Поэтому моя линия поведения будет заключаться в том, чтобы ничего не скрывать, ничем не пренебрегать, и ничего не оставлять в стороне".

Ранее 13 декабря центриста Байру назначил премьер-министром президент Эммануэль Макрон.

73-летний Байру - лидер либеральной партии "Демократическое движение" (MoDem), входящей в пропрезидентскую политическую коалицию "Вместе".

Барнье был отстранен от должности вотумом недоверия в Национальном собрании.