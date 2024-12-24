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Новый премьер Франции считает, что его правительству не грозит вотум недоверия

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Франсуа Байру полагает, что представленное им в понедельник правительство не подвергнется вотуму недоверия, как предыдущий кабинет министров Мишеля Барнье.

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"Я убежден, что действия, которые я вам объясняю, и правительственная команда, приведут к тому, что нам не выразят недоверия", - сказал Байру в эфире телеканала BFMTV.

При этом премьер пообещал избегать для принятия законов применения статьи 49.3 Конституции, позволяющей обходить утверждение законопроектов парламентом. Но уточнил, что может использовать эту статью в крайнем случае, если встанет вопрос об утверждении бюджета на 2025 год, который из-за вотума недоверия правительству Барнье остался непринятым.

Байру, вопреки слухам о том, что Эммануэлю Макрону пришлось назначить его на этот пост за оказанную политическую поддержку, заверял, что не вынуждал президента принимать такое решение. "Я его убедил (...) Это не у него, а у страны не было иного выхода", - настаивал глава правительства.

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Вместе с тем он допустил возможность "разных позиций" с Макроном.

Отвечая на вопрос о критике политическими партиями сформированного им кабинета министров, Байру заметил, что "никакая партия не бывает довольна" составом правительства.

Ранее в декабре президент Макрон назначил главой нового правительства страны центриста Байру. 73-летний Байру является председателем либеральной партии "Демократическое движение" (MoDem), входящей в пропрезидентскую политическую коалицию "Вместе".

4 декабря нижняя палата французского парламента вынесла вотум о недоверии правительству Барнье.

Франция Франсуа Байру Эммануэль Макрон Мишель Барнье
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