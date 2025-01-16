Во Франции левые не добились вотума недоверия премьер-министру Байру

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Инициированный левой партией "Непокоренная Франция" вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру не набрал достаточного числа голосов, сообщает телеканал BFM TV.

"Необходимое большинство не достигнуто. Вотум недоверия не принят", - объявила председатель Национальной ассамблеи Яэль Брон-Пиве.

Для вынесения вотума недоверия требовалось 289 голосов, тогда как за инициативу "Непокоренной Франции" проголосовал лишь 131 депутат. Таким образом, кабинет Байру остается у власти.

"Непокоренная Франция" 14 января объявила в Национальном собрании о планах добиваться вотума недоверия премьер-министру Франсуа Байру.

Эти заявления последовали за выступлением Байру перед депутатами Национальной ассамблеи. Байру заявил, что правительство займется пересмотром пенсионной реформы, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Премьер отметил, что если занимающаяся пенсионным вопросом комиссия не придет к согласию до осени, то в действии останется пенсионная реформа в нынешнем ее виде, сообщает BFMTV.