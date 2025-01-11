Поиск

Володин встретился с вступившим в должность президента Венесуэлы Мадуро

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со вступившим в должность президента Венесуэлы Николасом Мадуро передал ему поздравления от президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Госдумы.

Торжественная церемония инаугурации Николаса Мадуро, избранного главой Венесуэлы на третий срок, состоялась 10 января в столице Венесуэлы городе Каракас. По поручению президента РФ Владимира Путина Вячеслав Володин представлял Россию на церемонии вступления Мадуро в должность.

Председатель Госдумы также принял участие в торжественном параде по случаю инаугурации.

Кроме того, отметили в пресс-службе, Володин встретился с парламентариями ряда стран и обсудил развитие сотрудничества в рамках парламентского измерения.

Как уточняется в сообщении, Володин пообщался со спикером Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригесом, председателем Национального народного собрания Алжирской Народной Демократической Республики Брахимом Бугали, зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Дунмином и председателем Народной скупщины Республики Сербия Аной Брнабич.

Госдума РФ Вячеслав Володин Венесуэла Николас Мадуро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США объявили масштабный пакет санкций против российской нефтянки. Обобщение

Байден заявил о необходимости продолжения военной помощи Украине

В Гренландии заявили о нежелании оставаться в составе Дании или присоединяться к США

В Гренландии заявили о нежелании оставаться в составе Дании или присоединяться к США

Что произошло за день: пятница, 10 января

Пожары уничтожили почти весь район Пасифик-Палисейдс у Лос-Анджелеса

Пожары уничтожили почти весь район Пасифик-Палисейдс у Лос-Анджелеса

Суд Нью-Йорка не стал назначать Трампу наказание по делу Сторми Дэниелс

Суд Нью-Йорка не стал назначать Трампу наказание по делу Сторми Дэниелс

Дюков, Воробьев и Алекперов-младший включены в санкционный список США

США запретили своим компаниям оказывать нефтесервисные услуги в России

США запретили своим компаниям оказывать нефтесервисные услуги в России

США ввели санкции против операторов морских портов Лавна и Суходол

Под санкции США попали СПГ заводы "Газпрома" и "НОВАТЭКа" на Балтике

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе195 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне12 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии145 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5674 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2087 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });