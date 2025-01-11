Володин встретился с вступившим в должность президента Венесуэлы Мадуро

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со вступившим в должность президента Венесуэлы Николасом Мадуро передал ему поздравления от президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Госдумы.

Торжественная церемония инаугурации Николаса Мадуро, избранного главой Венесуэлы на третий срок, состоялась 10 января в столице Венесуэлы городе Каракас. По поручению президента РФ Владимира Путина Вячеслав Володин представлял Россию на церемонии вступления Мадуро в должность.

Председатель Госдумы также принял участие в торжественном параде по случаю инаугурации.

Кроме того, отметили в пресс-службе, Володин встретился с парламентариями ряда стран и обсудил развитие сотрудничества в рамках парламентского измерения.

Как уточняется в сообщении, Володин пообщался со спикером Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригесом, председателем Национального народного собрания Алжирской Народной Демократической Республики Брахимом Бугали, зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Дунмином и председателем Народной скупщины Республики Сербия Аной Брнабич.