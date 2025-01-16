КСИР счел соглашение о перемирии в Газе победой Палестины и поражением Израиля

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Победой палестинцев назвали в Тегеране договоренность об установлении режима прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС.

"Установление режима прекращения огня указывает на чистую победу Палестины и крупное поражение сионистского режима (так в Иране называют власти Израиля - ИФ)", - приводит в четверг агентство ЭФЭ выдержку из сообщения, опубликованного Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

"Сопротивление продолжает жить и развиваться с твердой верой в освобождение мечети Аль-Акса и оккупированного Аль-Кудса (арабское название Иерусалима - ИФ)", - отметили в командовании КСИР.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил заключение соглашения и заявил, что оно позволит прекратить боевые действия в секторе Газа, освободить заложников и доставить гуманитарную помощь жителям анклава.

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что соглашение вступит в силу 19 января.

По его словам, первая фаза соглашения продлится 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора Газа и перейдут к границам анклава. ХАМАС в свою очередь освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, а Израиль отпустит определенное число палестинских заключенных.

Покинувшие дома жители сектора Газа смогут вернуться, а на всей территории анклава откроют доступ для гуманитарной помощи.

Стороны договорятся о деталях второй и третьей фаз перемирия после того, как будут выполнены условия, входящие в первую фазу.