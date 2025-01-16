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Израиль не будет выводить войска из Филадельфийского коридора на первом этапе перемирия

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Израиль не соглашался на постепенный вывод войск из Филадельфийского коридора на первом этапе соглашения о прекращении огня с группировкой ХАМАС в секторе Газа, сообщает в четверг газета The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского дипломата.

"Израильские войска сохранят присутствие в этом районе в течение всего первого этапа, всех 42 дней", - заявил источник издания.

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По его словам, численность развернутых в Филадельфийском коридоре войск останется прежней, "но они будут перегруппированы".

Источник добавил, что переговоры о полном прекращении боевых действий начнутся только на 16-й день первого этапа соглашения, и "если ХАМАС не согласится на требования Израиля о прекращении войны, то Израиль останется в Филадельфийском коридоре и на 42-й, и на 50-й день перемирия".

Тем временем президент Ливана Жозеф Ауна заявил, что международному сообществу и ООН нужно следить за соблюдением Израилем режима прекращения огня. Говоря о причинах этой необходимости, Аун обвинил Израиль в игнорировании своих обязательств и международных резолюций.

Также он упомянул о непрекращающихся атаках на юге Ливана и о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня между Израилем и движением "Хезболла".

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Ранее The Times of Israel сообщила о получении версии соглашения, согласно которой израильская сторона "будет постепенно сокращать присутствие в районе Филадельфийского коридора на первом этапе соглашения о прекращении огня". По данным издания, эта версия соглашения также предусматривала, что Израиль должен полностью вывести войска из коридора на 50-й день после вступления в силу соглашения о перемирии с ХАМАС.

Израильские СМИ сообщали, что в последний момент ХАМАС попытался изменить часть соглашения, связанную с Филадельфийским коридором. Израильская сторона решительно отвергла новые условия. Однако агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что возникшие в последний момент разногласия по перемирию между Израилем и ХАМАС, связанные с Филадельфийским коридором, удалось решить при помощи посредников.

Хроника 07 октября 2023 года – 16 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Филадельфийский коридор
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