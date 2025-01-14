Источники назвали первым шагом перемирия Израиля и ХАМАС освобождение трех заложников

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Условия соглашения между ХАМАС и Израилем согласованы, сообщил ВВС информированный палестинский чиновник. Израильский источник Reuters сказал, что до окончательной договоренности остались дни или, возможно, даже часы. Обе стороны описывают одинаковую "дорожную карту" по реализации соглашения.

В первый же день после заключения соглашения ХАМАС освободит трех заложников. После этого Израиль начнет вывод войск из населенных районов сектора Газы, подтверждают обе стороны.

Через еще семь дней ХАМАС освободил еще четырех заложников, а Израиль разрешит переселенцам вернуться с юга сектора Газа на север, но только пешком и по дороге, идущей вдоль побережья.

Легковым автомобилям, грузовикам, повозкам, запряженным лошадьми или другими животными, разрешат пересекать магистраль Салах ад-Дин, но только после проверки на рентгеновском аппарате, которую будет осуществлять группа катарских и египетских техников.

Израиль также согласится освободить 1 тысячу палестинских заключенных. ХАМАС освободит 34 заложника.

По условиям предложенного проекта соглашения, израильские войска останутся в Филадельфийском коридоре и будут поддерживать буферную зону длиной в 800 м вдоль восточной и северной границ сектора Газа в течение первого этапа перемирия, который продлится 42 дня.

Переговоры по второму и третьему этапам перемирия начнутся на 16-й день прекращения огня.

Израильский собеседник Reuters сказал, что переговоры находятся на очень продвинутой стадии. По словам палестинского собеседника ВВС, представители ХАМАС и Израиля 13 января находились в одном здании, но проводили переговоры через посредника, а обсуждение технических деталей заняло достаточно много времени.

Днем ранее источники АР сообщили, что посредники от США и арабских стран сумели достичь значительного прогресса на переговорах проект соглашения был составлен в ночь на 13 января и затем его должны были передать на рассмотрение руководству ХАМАС и Израиля.