В Белграде ожидают прибытия экспертов из РФ для переговоров по компании NIS

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Переговоры между представителями сербских властей и российской делегацией по ситуации вокруг энергетической компании NIS (Нефтяная индустрия Сербии) продолжатся в пятницу, сообщает агентство Танюг.

"Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что продолжение переговоров с российской стороной намечено на пятницу, когда, как ожидается, в Белград прибудут российские эксперты", - информирует агентство.

"В Белград приедут важные люди, и мы начнем консультации. Мы начнем с ними серьезные переговоры. Я сказал: "Изыщите решение, предлагайте. Единственное, я не допущу, чтобы кто-либо играл с Сербией - ни вы, ни американцы, ни мы, ни кто-либо еще в Сербии или за рубежом. В Сербии должно быть достаточно нефти и нефтепродуктов", - приводит в четверг Танюг слова Вучича.

Президент Сербии также отметил, что Белград не намерен конфисковывать российское имущество и национализировать NIS.

Кроме того, сербская сторона обсуждает ситуацию и с Управлением по контролю за зарубежными активами Минфина США.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия находится в контакте с Сербией по поводу ситуации вокруг компании NIS, РФ запросила срочные консультации по этому поводу. Лавров подчеркнул, что в российско-сербском договоре по NIS записано, что "ни при каких обстоятельствах она не подлежит национализации".

Как сообщалось, 10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS, о риске введения американских санкций против которой в конце декабря заявил Вучич. Он сообщал, что США требуют от Сербии полного вывода российского капитала из NIS в течение 45 дней. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году продало контроль в NIS российской "Газпром нефти", и за прошедшие годы NIS способствовал получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

В пресс-службе NIS заявляли, что компания тщательно рассмотрит все детали, касающиеся опубликованной информации о санкциях, и проанализирует все последствия для деятельности компании. "В то же время NIS продолжит уделять особое внимание поддержанию стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов. В настоящее время деятельность компании осуществляется без перебоев, снабжение сети АЗС NIS осуществляется бесперебойно, а НПЗ Панчево работает в штатном режиме, поставляя на рынок все необходимые нефтепродукты", - говорилось в комментарии.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций. В настоящее время "Газпром нефть" владеет 50% NIS, "Газпром" - 6,15%. Еще 29,87% акций находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.