Москва и Белград ведут переговоры в связи с ситуацией вокруг NIS

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Профильные структуры России и Сербии ведут переговоры о ситуации, связанной с санкциями США в отношении энергетической компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Проблема с американскими санкциями в отношении NIS существует. Переговоры с целью поиска путей решения ведутся", - сообщила Захарова на брифинге.

По словам официального представителя МИД РФ, "они ведутся по линии профильных структур".

В начале января 2025 года США ввели масштабные санкции против нефтяной отрасли России, и NIS попала в американский SDN List как сербская "дочка" "Газпром нефти". Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что Вашингтон требует от Белграда полного вывода российского капитала из NIS в течение 45 дней. В начале февраля NIS попросила США об отсрочке введения санкций минимум на 90 дней.