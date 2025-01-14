РФ запросила срочные консультации с Сербией из-за ситуации с NIS

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россия запросила срочные консультации с Сербией в связи с озвученными США требованиями о выводе российского капитала из нефтяной компании NIS, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы в контакте с сербскими друзьями, запросили консультации срочные, надеемся, что получим реакцию в самое ближайшее время", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции об итогах внешнеполитической деятельности России за 2024 год.

"Ситуация даже с юридической точки зрения требует мужественных решений. Когда тебе говорят: "У тебя с кем-то есть договор, который нас не касается, но который касается нашего желания наказать твоего партнера, но извини, по касательной тебе попадет, и очень больно"... Решать сербскому руководству", - добавил он.

Российский министр подчеркнул, что в договоре о создании совместной российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" записано, что "ни при каких обстоятельствах она не подлежит национализации".

"Сейчас (в администрации Байдена - ИФ) хотят, говоря по-русски, подложить свинью и сербам, и администрации Трампа. Потому что, если как требуют(...), чтобы российского капитала в "Нефтяной индустрии Сербии" и вообще в сербской энергетике не осталось, иначе мы перекроем вам доступ на рынки и для ваших товаров (...) Это было достаточно хамское выступление", - сказал Лавров.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что США требуют полного вывода российского капитала и интересов из сербской компании NIS в течение 45 дней.

Президент Сербии отметил, что этот шаг в отношении NIS американские власти предприняли за несколько дней до смены власти в Вашингтоне.

Вучич напомнил, что правительство Сербии в 2008 году продало компанию NIS российской "Газпром нефти", и за прошедшие годы NIS способствовал получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

Как сообщалось, США в пятницу ввели санкции против двух российских нефтяных компаний – "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний.

В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" – NIS. О риске введения американских санкций против нее Вучич говорил в конце декабря. Белград ранее заявлял, что в связи с этим уже начал переговоры с заинтересованными сторонами, одним из решений является сокращение российской доли в NIS до уровня менее 50%, отмечал он.

NIS – единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций. В настоящее время "Газпром нефть" владеет 50% NIS, "Газпром" – 6,15%. Еще 29,87% акций находится в собственности Сербии, остальное – у миноритарных акционеров.