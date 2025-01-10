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США настаивают на полном выходе российского капитала из сербской NIS

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США требуют полного вывода российского капитала и интересов из сербской компании NIS в течение 45 дней.

"Что требуют от нас? Полного вывода российских интересов из компании NIS. Они (США) заявили о возможности консультаций с Сербией, к чему мы завтра и прибегнем. Ожидаем услышать, какими будут объяснения", - приводит в пятницу слова Вучича сербский телерадиоканал РТС.

По его словам, власти США требуют реализации требований в течение 45 дней – до 25 февраля.

Президент Сербии отметил, что этот шаг в отношении NIS американские власти предприняли за несколько дней до смены власти в Вашингтоне.

Вучич напомнил, что правительство Сербии в 2008 году продало компанию NIS российской "Газпром нефти", и за прошедшие годы NIS способствовал получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

Как сообщалось, США в пятницу ввели санкции против двух российских нефтяных компаний – "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний.

В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" – NIS, о риске введения американских санкций против которой Вучич говорил в конце декабря. Белград ранее заявлял, что в связи с этим уже начал переговоры с заинтересованными сторонами, одним из решений является сокращение российской доли в NIS до уровня менее 50%, отмечал он.

В NIS пока не предоставили комментарии.

NIS – единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций. В настоящее время "Газпром нефть" владеет 50% NIS, "Газпром" – 6,15%. Еще 29,87% акций находится в собственности Сербии, остальное – у миноритарных акционеров.

США Сербия NIS Газпром нефть Александр Вучич
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