Южнокорейское следствие подало в суд запрос на выдачу ордера на арест Юн Сок Ёля

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц Южной Кореи (CIO) в пятницу направило запрос в суд Западного округа Сеула для получения ордера на арест отстраненного от власти президента Юн Сок Ёля, передает Yonhap.

В CIO отметили, что Юн Сок Ёлю вменяют в вину руководство мятежом и злоупотребление властью. В Управлении пояснили, что тяжесть обвинений и опасность повторных преступлений требуют ареста подследственного.

Юн Сок Ёль, находящийся в изоляторе временного содержания, ранее попытался оспорить задержание, но Центральный окружной суд Сеула отклонил его претензии. Также Юн Сок Ёль отказывался отвечать на вопросы на допросе.

В минувшую среду следователи по делу Юн Сок Ёля задержали его и увезли из резиденции на допрос.

В декабре 2024 года парламент отстранил Юн Сок Ёля от власти после его попытки ввести в стране 3 декабря военное положение для борьбы с политическими оппонентами. Юн Сок Ёля обвиняют в объявлении 3 декабря военного положения, попытке организации мятежа и злоупотреблении властью. Однако следователи, прибывшие к резиденции Юн Сок Ёля, чтобы задержать его 3 января, столкнулись с сопротивлением военных и службы безопасности Юн Сок Ёля, и не смогли взять его под стражу.

Конституционный суд в ближайшие месяцы должен решить, оставлять ли в силе решение парламента об импичменте президенту.