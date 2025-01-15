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Президент Южной Кореи задержан, его увезли на допрос

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Следователи по делу президента Южной Кореи Юн Сок Еля задержали его и увезли из резиденции на допрос, сообщило агентство "Ренхап".

Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц сообщило, что ранее выданный ордер на задержание Юна был исполнен в 10:33 (04:33 по Москве).

Сам Юн Сок Ель заявил, что он решил явиться на допрос, несмотря на незаконное расследование в отношении него.

Ранее сообщалось, что и. о. президента Южной Кореи Чхве Сан Мок призвал государственные ведомства не прибегать к насилию в случае ареста отстраненного от власти Юн Сок Еля.

В декабре 2024 года парламент отстранил Юн Сок Ёля от власти после его попытки ввести в стране 3 декабря военное положение для борьбы с политическими оппонентами. Затем суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля, его обвиняют в объявлении 3 декабря военного положения, попытке организации мятежа и злоупотреблении властью.

Юн Сок Ель Южная Корея
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