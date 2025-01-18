Суд постановил заключить под стражу отстраненного от власти президента Южной Кореи

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Западный окружной суд Сеула после пятичасового заседания решил заключить под стражу отстраненного от должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, сообщает агентство "Ренхап".

Теперь следователи могут держать Юн Сок Ёля под стражей до 20 дней, в этот срок входят дни, которые он провел в центре содержания под стражей после задержания в среду.

Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) планирует передать дело прокуратуре после 10 дней. Надзорное ведомство, в свою очередь, намерено продолжить расследование и предъявить главе государства обвинение, пока он находится под стражей.

В декабре 2024 года парламент отстранил Юн Сок Ёля от власти после его попытки ввести в стране военное положение для борьбы с политическими оппонентами. Президента обвиняют в объявлении 3 декабря военного положения, попытке организации мятежа и злоупотреблении властью.