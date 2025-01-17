Шольц раскритиковал поддержку Маском европейских ультраправых

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции назвал недопустимой поддержку американским миллиардером Илоном Маском европейских ультраправых партий, сообщает AP.

"Он поддерживает крайне правых по всей Европе: в Великобритании, в Германии, во множестве других стран, и это совершенно неприемлемо", - заявил Шольц.

"Это ставит под угрозу демократическое развитие Европы, это ставит под угрозу наше сообщество, и это заслуживает критики", - добавил канцлер.

Шольц подчеркнул, что "будущее Германии будут определять не владельцы социальных сетей, а избиратели из ФРГ".

В начале января Шольц выразил обеспокоенность поддержкой, которую Маск выражает ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

В конце 2024 года Маск раскритиковал Шольца, в частности, назвав его глупцом. Кроме того, бизнесмен, близкий к избранному президенту США Дональду Трампу, предположил, что только АдГ способна решить проблемы, с которыми столкнулась ФРГ.

Эти заявления прозвучали на фоне подготовки к запланированным на февраль 2025 года парламентским выборам в Германии.