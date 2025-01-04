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Шольца обеспокоила поддержка "Альтернативы для Германии" со стороны Маска

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Поддержка, которую бизнесмен Илон Маск выражает ультраправой партии "Альтернатива для Германии", вызывает тревогу, заявил в субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В интервью изданию Stern Шольц пояснил, что не обращает внимание на критику его работы со стороны Маска.

"Больше всего меня беспокоят не эти оскорбления, а то, что Маск поддерживает такую партию, как "Альтернатива для Германии". Часть ее программы – это ультраправый экстремизм. Она выступает за сближение с Россией, хочет ослабить трансатлантические отношения", - сказал канцлер.

В конце 2024 года Маск раскритиковал Шольца, в частности, назвав его глупцом. Кроме того, бизнесмен, близкий к избранному президенту США Дональду Трампу, предположил, что только "Альтернатива для Германии" способна решить проблемы, с которыми столкнулась ФРГ.

Эти заявления прозвучали на фоне подготовки к запланированным на февраль 2025 года парламентским выборам в Германии.

Германия Олаф Шольц Илон Маск Альтернатива для Германии
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