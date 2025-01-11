Шольц считает, что в США есть сторонники уничтожения демократических институтов Запада

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц на партийной конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выразил мнение, что в США есть сторонники разрушения демократических основ стран Запада.

"В США есть силы, которые целенаправленно работают над уничтожением демократических институтов Запада", - приводит издание Tagesschau слова канцлера.

Он пояснил, что досрочные выборы в ФРГ, запланированные на 23 февраля, пройдут в условиях "чрезвычайно серьезной" международной обстановки. Кроме угроз из США, Шольц упомянул в этом контексте кризис на Украине и усиление "популистских сил" в ряде стран, включая Австрию.

Канцлер отметил, что Германия на выборах 23 февраля окажется "на перепутье", и необходимо избежать неверного выбора.

Ранее Шольц, представитель СДПГ, выразил опасения в связи с поддержкой, которую бизнесмен Илон Маск выражает ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Маск, близкий к избранному президенту США Дональду Трампу, выражал уверенность, что только АдГ способна решить проблемы, с которыми столкнулась ФРГ. Также Маск провел беседу с председателем АдГ Алисой Вайдель.

Немецкие партии готовятся к досрочным выборам, намеченным на 23 февраля 2025 года, на семь месяцев раньше срока.

Руководство СДПГ приняло решение вновь выдвинуть Шольца в качестве кандидата на эту должность. Это решение еще должен утвердить партийный съезд 11 января, однако немецкие СМИ отмечали, что это просто формальность. К настоящему моменту кандидатами в канцлеры также являются лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц и вице-канцлер Роберт Хабек от партии "Союз 90/Зеленые".