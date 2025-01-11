Поиск

Шольц считает, что в США есть сторонники уничтожения демократических институтов Запада

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц на партийной конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выразил мнение, что в США есть сторонники разрушения демократических основ стран Запада.

"В США есть силы, которые целенаправленно работают над уничтожением демократических институтов Запада", - приводит издание Tagesschau слова канцлера.

Он пояснил, что досрочные выборы в ФРГ, запланированные на 23 февраля, пройдут в условиях "чрезвычайно серьезной" международной обстановки. Кроме угроз из США, Шольц упомянул в этом контексте кризис на Украине и усиление "популистских сил" в ряде стран, включая Австрию.

Канцлер отметил, что Германия на выборах 23 февраля окажется "на перепутье", и необходимо избежать неверного выбора.

В миреШольца обеспокоила поддержка "Альтернативы для Германии" со стороны МаскаЧитать подробнее

Ранее Шольц, представитель СДПГ, выразил опасения в связи с поддержкой, которую бизнесмен Илон Маск выражает ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Маск, близкий к избранному президенту США Дональду Трампу, выражал уверенность, что только АдГ способна решить проблемы, с которыми столкнулась ФРГ. Также Маск провел беседу с председателем АдГ Алисой Вайдель.

Немецкие партии готовятся к досрочным выборам, намеченным на 23 февраля 2025 года, на семь месяцев раньше срока.

Руководство СДПГ приняло решение вновь выдвинуть Шольца в качестве кандидата на эту должность. Это решение еще должен утвердить партийный съезд 11 января, однако немецкие СМИ отмечали, что это просто формальность. К настоящему моменту кандидатами в канцлеры также являются лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц и вице-канцлер Роберт Хабек от партии "Союз 90/Зеленые".

Германия Олаф Шольц США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Социал-демократы утвердили Шольца кандидатом на пост канцлера ФРГ

Социал-демократы утвердили Шольца кандидатом на пост канцлера ФРГ

Axios узнал о непубличном предложении Дании команде Трампа по безопасности Гренландии

Axios узнал о непубличном предложении Дании команде Трампа по безопасности Гренландии

"Альтернатива для Германии" начала двухдневный съезд в Саксонии

"Альтернатива для Германии" начала двухдневный съезд в Саксонии
Военная операция на Украине

Общие потери ВСУ на курском направлении превысили 50,8 тыс. военнослужащих

Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль еще на месяц

Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль еще на месяц

Пожарные начали сдерживать пожары к западу и востоку от Лос-Анджелеса

Пожарные начали сдерживать пожары к западу и востоку от Лос-Анджелеса

Что случилось этой ночью: суббота, 11 января

Володин встретился с вступившим в должность президента Венесуэлы Мадуро

Володин встретился с вступившим в должность президента Венесуэлы Мадуро

США объявили масштабный пакет санкций против российской нефтянки. Обобщение

Байден заявил о необходимости продолжения военной помощи Украине

Байден заявил о необходимости продолжения военной помощи Украине
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе205 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии146 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5679 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2087 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });