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Маск обсудил с постпредом Ирана при ООН снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном

Маск обсудил с постпредом Ирана при ООН снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном
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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Миллиардер Илон Маск встретился в Нью-Йорке с постоянным представителем Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани для обсуждения путей снижения напряженности между США и Ираном, пишет The New York Times со ссылкой на двух неназванных иранских чиновников.

Согласно публикации, Маск и Иравани встретились в понедельник в Нью-Йорке, а их "беседа касалась того, как снизить напряженность между Ираном и США".

По данным источников газеты, встреча миллиардера и иранского постпреда в секретном месте длилась более часа, ее инициатором стал Маск, а место выбрал Иравани.

Собеседники The New York Times охарактеризовали встречу как "позитивную" и "хорошую новость".

Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что Маск вместе с бывшим кандидатом в президенты, предпринимателем Вивеком Рамасвами возглавит новый Департамент эффективности правительства (DOGE).

США Илон Маск Иран ООН Амир Саид Иравани
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