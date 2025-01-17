Кабинет по вопросам безопасности Израиля одобрил соглашение о перемирии с ХАМАС

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности одобрил ранее достигнутое между Израилем и ХАМАС соглашение о перемирии в секторе Газа и освобождении содержащихся там заложников, сообщает в пятницу The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Теперь соглашение уйдет на рассмотрение кабинета министров. Как ожидается, они проведут голосование до субботы.

Ранее власти страны заявили, что соглашение, которое должно начать действовать 19 января, в любом случае вступит в силу, несмотря на бюрократические задержки.

В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС заключили соглашение о перемирии, которое вступит в силу в воскресенье. Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора Газа и перейдут к границам анклава. ХАМАС в свою очередь освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, а Израиль отпустит определенное число палестинских заключенных.