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Палестинская национальная администрация предлагает взять на себя управление Газой

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Палестинская национальная администрация (ПНА) завершила подготовку к тому, чтобы взять на себя управление сектором Газа после вступления в силу соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы ПНА Махмуда Аббаса.

"Палестинские власти под руководством председателя Аббаса завершили все приготовления к тому, чтобы взять на себя управление Газой", - приводит издание заявление канцелярии.

ПНА, в частности, готова заниматься возвращением граждан, которые были вынуждены покинуть дома, предоставлением услуг первой необходимости, пограничным контролем и восстановлением разрушенной инфраструктуры.

Издание отмечает, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно исключал возможность участия ПНА в управлении анклавом после завершения военных действий.

Ранее в пятницу кабинет министров Израиля по вопросам безопасности одобрил ранее достигнутое между Израилем и ХАМАС соглашение о перемирии в секторе Газа и освобождении содержащихся там заложников.

Теперь соглашение уйдет на рассмотрение кабинета министров в полном составе. Как ожидается, они проведут голосование до субботы.

Ранее на этой неделе поступили сообщения о согласовании условий соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС.

В среду избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал: "Мы достигли соглашения по заложникам на Ближнем Востоке. В скором времени их отпустят на свободу". Действующий президент США Джо Байден подтвердил, что ХАМАС и Израиль договорились о прекращении огня и освобождении заложников.

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани впоследствии сообщил, что перемирие между Израилем и ХАМАС, как ожидается, вступит в силу 19 января.

Однако позже стало известно, что израильское правительство официально соглашение еще не одобрило.

Кроме того, периодически поступают сообщения о том, что между сторонами конфликта еще сохраняются некоторые разногласия по поводу условий предстоящего перемирия.

Ситуация осложняется тем, что лидеры нескольких партий, входящих в правящую коалицию, в том числе "Национальной религиозной партии - Религиозный сионизм" и партии "Оцма Йехудит" пригрозили выйти из коалиции, если Израиль заключит соглашение с ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху Газа Израиль ХАМАС
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