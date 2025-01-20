Хуситы планируют ограничить атаки по судам в Красном море

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Хуситы сообщили, что намерены ограничить атаки по судам в Красном море и в дальнейшем наносить удары только по тем, которые связаны с Израилем, сообщает AP.

Хуситы разослали письма с таким содержанием грузоперевозчикам и другим лицам 19 января. АР сообщает, что 20 января хуситы могут объявить об этом официально.

С начала конфликта между Израилем и ХАМАС хуситы при помощи ракет и беспилотников атаковали около 100 торговых судов. Повстанцы заявляли, что делают это в знак солидарности с ХАМАС.