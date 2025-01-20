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Китай на фоне ситуации с TikTok призвал США к справедливым условиям для иностранных компаний

Китай на фоне ситуации с TikTok призвал США к справедливым условиям для иностранных компаний
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Американским властям следует создавать равноправные и справедливые условия для компаний из разных стран мира, заявили в понедельник в МИД Китая, комментируя ситуацию с запретом TikTok в США.

"Мы надеемся, что американская сторона сможет услышать голос разума и предложить открытые, равноправные, справедливые и не имеющие дискриминационного характера торговые условия для коммерческих компаний из разных стран, работающих в США", - приводят азиатские СМИ слова представителя МИД Мао Нин.

По ее мнению, американские пользователи высоко ценят соцсеть TikTok, которая играет "позитивную роль", в частности, в "стимулировании потребления" в США.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США единогласно поддержал федеральный закон о запрете приложения TikTok. При этом в Белом доме заявили, что передают окончательное решение о запрете соцсети следующей администрации.

Законопроект предусматривал, что китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, должна от него отказаться; в противном случае платформу планировали запретить в США.

TikTok Китай США
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