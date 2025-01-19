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TikTok стал недоступен в США

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Соцсеть TikTok стала недоступна пользователям в США после вступления в силу судебного решения о ее запрете.

Как сообщает агентство Associated Press, TikTok был удален из магазинов приложений в субботу, а на сайте появилось оповещение, что платформа больше не работает в США.

В своем заявлении TikTok выразил надежду, что после вступления избранного президента Дональда Трампа в должность ситуацию получится разрешить. Поэтому соцсеть призвала пользователей следить за новостями.

Верховный суд США единогласно поддержал федеральный закон о запрете приложения TikTok в случае, если китайская компания ByteDance не откажется от владения соцсетью.

Инаугурация Трампа состоится 20 января. Ранее он заявил о намерении разобраться в ситуации с TikTok.

TikTok США
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