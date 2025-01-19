Трамп пообещал в день инаугурации отсрочить запрет TikTok

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что в день инаугурации планирует издать указ, который отсрочит запрет соцсети TikTok.

"Я прошу компании не допустить отключения TikTok. Я издам в понедельник указ, чтобы продлить период перед тем, как законодательный запрет вступит в силу. Это даст время, чтобы мы могли достичь соглашения для защиты наших интересов в сфере национальной безопасности", - написал он в соцсети Truth Social.

Избранный президент добавил, что хотел бы, чтобы США "владели" 50% соцсети в рамках совместного бизнеса. "Таким образом мы спасем TikTok, оставим его в хороших руках и позволим ему иметь голос", - указал Трамп.

На этой неделе он сообщил, что попытается "спасти" TikTok от запрещающего соцсеть федерального закона. В эфире телеканала NBC News Трамп отмечал, что рассматривает возможность продления отсрочки на 90 дней.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США единогласно поддержал федеральный закон о запрете приложения TikTok. При этом в Белом доме заявили, что передают окончательное решение о запрете соцсети следующей администрации.

Законопроект предусматривал, что китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, должна от него отказаться; в противном случае платформу планировали запретить в США.

Западные СМИ тогда отмечали, что одобрение законопроекта позволит президенту США запрещать и другие приложения, контролируемые "иностранными соперниками".

TikTok за последние несколько лет приобрел огромную популярность. По мнению американских властей, власти КНР могут использовать приложение для сбора личных данных американцев. TikTok насчитывает около 170 млн пользователей в США.