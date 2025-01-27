Perplexity AI предложил TikTok условия слияния, дающие США 50% в объединенной компании

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Американский стартап Perplexity AI направил ByteDance - материнской компании сервиса TikTok - новое предложение о приобретении его операций в США, сообщает AP со ссылкой на информированный источник.

В соответствии с предложением, правительство США будет владеть до 50% в новой компании, которая объединит Perplexity и американские операции TikTok, отметил источник агентства.

Perplexity направила ByteDance первоначальное предложение 18 января, за день до планировавшейся блокировки TikTok в Штатах, однако не получила ответа. Оно предусматривало объединение Perplexity и операций TikTok в США при участии других инвесторов.

В соответствии с новым предложением, которое было изменено с учетом отзывов администрации президента США Дональда Трампа, Вашингтон сможет получить до половины в объединенной компании после того как она выйдет на IPO с оценкой не менее $300 млрд, сообщил источник АР.

По его словам, если этот план окажется успешным, принадлежащие правительству США акции не будут иметь голосующих прав, и оно не получит места в совете директоров новой компании. Предполагается, что ByteDance не придется полностью разрывать связи с TikTok, однако контролировать операции сервиса в США будет полностью американский совет директоров, отметил источник.

В соответствии с предложением, ByteDance не станет передавать новой компании собственный алгоритм, определяющий показ контента пользователям.

Интерес к приобретению американских операций TikTok высказывают и другие инвесторы. Трамп заявил 25 января, что обсуждал вопрос покупки TikTok со множеством людей и рассчитывает на принятие решения по нему в течение следующих 30 дней.

Perplexity - разработчик поисковой системы на базе искусственного интеллекта. В декабре 2024 года компания провела инвестраунд на $500 млн, получив оценку в $9 млрд.