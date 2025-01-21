Швеция направила корвет для охраны подводной инфраструктуры в Балтийском море

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Шведский военный корабль присоединился к военно-морской операции НАТО по защите Балтийского моря от возможных диверсий на объектах подводной критически важной инфраструктуры.

"Для проведения операции задействован корвет класса Visby", - сообщил портал телерадиовещания Финляндии со ссылкой на штаб военно-морской обороны НАТО.

Ожидается также прибытие в ближайшее время французского тральщика, пишет Yle со ссылкой на газету The Guardian.

Кроме того, для участия в операции НАТО "Страж Балтийского моря" в Таллин прибыли участвующие в миссии нидерландский фрегат HNLMS Tromp, тральщик Германии Datteln и нидерландско-бельгийское гидрографическое судно Luymes.

Общее число участвующих в операции кораблей НАТО не раскрывает, как и не сообщает о ее продолжительности.

Операцию возглавляет командование объединенных сил НАТО, базирующееся в нидерландском Брюнсюме.

В Хельсинки 14 января состоялся саммит балтийских стран НАТО - Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии - для обсуждения вопросов безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море.

По итогам встречи генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о проведении операции альянса по патрулированию в Балтийском море.

Вопрос об усилении присутствия НАТО в Балтийском море возник в связи повреждением 25 декабря в Финском заливе финляндско-эстонского электрокабеля Estlink 2 и четырех международных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе. По подозрению в причастности к их повреждению 28 декабря Финляндия наложила арест на зарегистрированный на Островах Кука танкер Eagle S, который, по утверждению властей Финляндии и Эстонии, является частью "теневого флота" России.