В Финском заливе поднят якорь танкера, которым могли повредить подводные кабели

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Многоцелевой корабль Сил обороны Швеции HMS Belos нашел и поднял на поверхность со дна Финского залива якорь танкера Eagle S, предположительно повредившего электрокабель EstLink 2 между Эстонией и Финляндией и четыре телекоммуникационных кабеля.

"В настоящее время якорь находится в ведении финских властей. Национальное бюро расследований (НБР) начнет расследование уже сегодня", - сообщил во вторник портал национальной телерадиокомпании Финляндии Yle.

НБР ранее объявило, что выявлены и исследуются места, где могло произойти отсоединение якоря от судна.

Власти Финляндии рассматривают Eagle S как судно "теневого флота" России, с помощью которого она пытается уклониться от западных санкций. Танкер находится под арестом в территориальных водах Финляндии.

Полиция подозревает восьмерых членов экипажа Eagle S в преступлении и создании помех связи при отягчающих обстоятельствах. Им запрещен выезд из страны.

Ранее сообщалось, что танкер подозревается в обрыве 25 декабря якорем эстонско-финляндского электрокабеля EstLink 2 и четырех телекоммуникационных кабелей: три Эстония - Финляндия и один Финляндия - Германия.