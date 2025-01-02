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В Финляндии началась госинспекция задержанного танкера Eagle S

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom приступило в четверг к проведению государственной инспекции танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении эстонско-финляндского электрокабеля EstLink 2.

"Контроль со стороны государства выявляет, соответствует ли судно требованиям международных конвенций", - говорится в пресс-релизе Traficom.

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"Инспекция очень всесторонняя. Во-первых, проверяется актуальность судовых документов и подтверждающих документов. После этого переходим к проверке технологии и методов работы. Будет проведен визуальный осмотр", - сказала морской директор Traficom Санна Соннинен. Инспекция ознакомится также с нагрузкой на экипаж.

Tracifom отмечает, что инспекция может занять несколько дней.

Если будут обнаружены серьезные недостатки, Traficom может остановить эксплуатацию судна до их устранения. О результатах проверки будет сообщено после ее окончания.

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Полиция Финляндии подозревает, что Eagle S под флагом Островов Кука 25 декабря якорем повредил электрокабель между Эстонией и Финляндией мощностью 658 мегаватт. По нему в Эстонию поступала большая часть импортируемой из Финляндии электроэнергии.

Судно направлялось из Санкт-Петербурга в Египет. Его экипаж состоит из 24 человек - граждан Грузии и Индии. По данным СМИ, все они находятся на борту судна. Семерым из них установлен запрет на выезд из страны.

Финские и эстонские энергетики считают, что на ремонт кабеля может уйти до семи месяцев и десятки миллионов евро, а эстонская энергетическая компания Eesti Energia уже заявила, что планирует повысить цены на фиксированные пакеты электроэнергии.

Финляндия Eagle S EstLink 2
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