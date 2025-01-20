Трамп назначил исполняющих обязанности глав ключевых ведомств

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назначил исполняющих обязанности госсекретаря, шефа Пентагона и других членов администрации, пока кандидатуры на эти посты рассматривает Конгресс США, сообщается на сайте Белого дома в понедельник.

В частности, и.о. шефа Пентагона стал бывший заместитель помощника министра обороны Роберт Сейлсес.

Пост госсекретаря временно будет занимать и.о. помощника госсекретаря по разведке и исследованиям Лиза Кенна.

И.о. главы Минфина - экс-помощник министра Дэвид Лебрик.

Эти люди будут возглавлять федеральные ведомства до тех пор, пока Сенат США не одобрит кандидатуры, предложенные Трампом в свою администрацию.