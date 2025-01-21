Что случилось этой ночью: вторник, 21 января

Первые указы Трампа, одобрение Сенатом кандидатуры Рубио, пожар на нефтебазе в Воронежской области

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп подписал первые указы после инаугурации. Одним из них он отменил 78 исполнительных решений президента Джо Байдена. Кроме того, Трамп подписал указы о выходе из ВОЗ, о предотвращении в стране террористической деятельности, о помиловании участников штурма Капитолия 6 января 2021 года и др..

- Сенат США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США. Он стал первым утвержденным верхней палатой высокопоставленным должностным лицом администрации президента Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN.

- Дональд Трамп заявил, что намерен как можно скорее встретиться с Владимиром Путиным, подготовка к этой встрече уже ведется. По словам Трампа, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что "готов к заключению сделки"

- Комитеты Сената США по разведке и вооруженным силам одобрили кандидатуры Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ и Пита Хегсета на пост министра обороны, сообщили американские СМИ.

- Новое возгорание произошло на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он уточнил, что пострадавших нет.

- Мирный житель пострадал при обстреле поселка Коренево Курской области, его доставили в Рыльскую ЦРБ, где оказали первичную помощь, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.