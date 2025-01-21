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Орбан считает, что указы Трампа изменят не только США, но и весь мир

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что подписанные президентом США Дональдом Трампом первые указы повлияют на весь мир. Он написал об этом в микроблоге.

"Указы, подписанные Трампом, трансформируют не только США, но и весь мир. Восстание против либеральной демократии и "воук-культуры" вышло на новый этап", - заявил Орбан.

20 января Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го президента США. В этот же день он отменил 78 указов экс-президента США Джо Байдена. После этого он подписал свои указы, в частности в сфере иммиграции, энергетики, внешней торговли.

Виктор Орбан Джо Байден США Венгрия Дональд Трамп
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