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Вашингтон приостанавливает выделение помощи на развитие другим странам

Вашингтон приостанавливает выделение помощи на развитие другим странам
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - США на 90 дней приостанавливают выделение помощи на развитие другим странам для анализа ее эффективности и соответствия политике Вашингтона, говорится в указе американского президента Дональда Трампа.

"В рамках политики США помощь зарубежным странам больше не должна выделяться таким образом, который не полностью соответствует внешней политике президента США", - говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома.

В связи с этим оказание всей помощи на развитие других стран приостанавливается на 90 дней для оценки эффективности этих программ.

В документе отмечается, что "индустрия иностранной помощи со стороны США" не совпадает с американским интересами, а во многих случаях и с американскими ценностями.

Теперь после пересмотра программ помощи каждая из них может быть продолжена, модифицирована или отменена. Возобновление помощи может произойти еще до истечения 90 дней, если ее обзор не выявил никаких нарушений и проблем.

Дональд Трамп США
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