Госсекретарь Рубио призвал все стороны конфликта на Украине к урегулированию

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Новый госсекретарь США Марко Рубио призвал все конфликтующие стороны на Украине к действиям, направленным на прекращение конфликта. Он заявил об этом NBC News.

"В период предвыборной кампании президент Дональд Трамп говорил, что желает прекращения кровопролития. Я полагаю, это соответствует интересам всех сторон. Будет ли это просто? Или сложно? Но, конечно, каждая сторона должна сделать что-то", - сказал он.

В начале декабря Трамп заявлял о необходимости поторопиться с урегулированием украинского конфликта. Рассуждая об украинском конфликте, он тогда выражал опасение, что "если все это затянется, то может стать масштабнее и намного хуже".